В чукотском селе отмечена первая 100%-ая явка на выборах губернатора

Единый день голосования в 2018 году (32)

АНАДЫРЬ, 9 сен – РИА Новости. Первое Чукотское село показало 100% явку на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель окружного избиркома.

"Стопроцентная явка на 12.00 отмечена в Нутэпэльмене. В селе Краснено Анадырского района явка составила 93%, в Ванкареме – более 70%", — сказал собеседник.

На кресло губернатора на нынешних выборах претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ на выборы идет Владимир Гальцов, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.