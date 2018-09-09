На выборах в Магаданской области проголосовали почти 6% избирателей

МАГАДАН, 9 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Почти 6% избирателей Магаданской области проголосовали за первые два часа с начала выборов губернатора, что в полтора раза больше, чем на аналогичных выборах, проходивших в 2013 году в это же время, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.

В Магаданской области на должность губернатора баллотируется четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Едина Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".

"Ровно в восемь утра открылись двери на всех восьмидесяти семи участках региона. И люди идут довольно активно. Сейчас проголосовало на десять утра уже 5,99% избирателей. Для сравнения, в 2013 году на выборах губернатора в десять утра явка составляла 3,88%", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, всего проголосовать на Колыме смогут 105 тысяч 468 человек.