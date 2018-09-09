В Приамурье началось голосование на досрочных выборах губернатора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Голосование на досрочных выборах губернатора началось в Приамурье, также в воскресенье в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ.

"В 8 утра (02.00 мск) в Приамурье открылись 753 избирательных участка, в том числе 15 временных — в больницах, СИЗО, на вокзалах и таможнях. Несколько участков в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском районах, городах Тында и Райчихинск начали работу в 6 и 7 утра (00.00 и 01.00 мск), их открыли для тех, кто приступает к работе раньше 8 утра: для железнодорожников, золотодобытчиков, угольщиков", — рассказали журналистам в избиркоме региона.

Ранее бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Кроме Орлова в выборах принимают участие еще три кандидата: Наталья Глазкова (народная партия "За женщин России"), Сергей Левицкий ("Справедливая Россия") и Татьяна Ракутина от КПРФ.

Бороться за голоса избирателей и кресло в Госдуме в Приамурье будут Андрей Кузьмин от ЛДПР, Галина Никишина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Татьяна Ракутина от КПРФ, Кирилл Зимин ("Справедливая Россия") и Геннадий Гамза ("Коммунисты России"). Всего 9 сентября в регионе финишируют 30 избирательных кампаний.

В городах Тында и Зея проголосуют за кандидатов в главы администраций и местных депутатов, с руководителями и новым составом представительных органов определятся в нескольких сельсоветах области.

Всего свой выбор в воскресенье должны сделать 620 750 жителей Приамурья. Досрочно проголосовали почти две тысячи человек. Для досрочного голосования охотников, эвенков родовых общин, метеорологов в области задействовали вертолет, УРАЛ и УАЗ, а чтобы доставить бюллетени трем оленеводам на север Приамурья специалистам избиркома пришлось проехать около восьми часов на гусеничном тягаче.

Более пяти тысяч жителей Приамурья воспользовались услугой "мобильный избиратель" на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ.

Избирательные участки в Приамурье закроются в 20.00 (14.00 мск). Подсчитывать голоса специалистам будут с помощью 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Там, где нет КОИБов, применят технологии QR-кодирования.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.