В Приамурье началось голосование на досрочных выборах губернатора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Голосование на досрочных выборах губернатора началось в Приамурье, также в воскресенье в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ.
"В 8 утра (02.00 мск) в Приамурье открылись 753 избирательных участка, в том числе 15 временных — в больницах, СИЗО, на вокзалах и таможнях. Несколько участков в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском районах, городах Тында и Райчихинск начали работу в 6 и 7 утра (00.00 и 01.00 мск), их открыли для тех, кто приступает к работе раньше 8 утра: для железнодорожников, золотодобытчиков, угольщиков", — рассказали журналистам в избиркоме региона.
Ранее бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Кроме Орлова в выборах принимают участие еще три кандидата: Наталья Глазкова (народная партия "За женщин России"), Сергей Левицкий ("Справедливая Россия") и Татьяна Ракутина от КПРФ.
Бороться за голоса избирателей и кресло в Госдуме в Приамурье будут Андрей Кузьмин от ЛДПР, Галина Никишина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Татьяна Ракутина от КПРФ, Кирилл Зимин ("Справедливая Россия") и Геннадий Гамза ("Коммунисты России"). Всего 9 сентября в регионе финишируют 30 избирательных кампаний.
В городах Тында и Зея проголосуют за кандидатов в главы администраций и местных депутатов, с руководителями и новым составом представительных органов определятся в нескольких сельсоветах области.
Более пяти тысяч жителей Приамурья воспользовались услугой "мобильный избиратель" на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ.
Избирательные участки в Приамурье закроются в 20.00 (14.00 мск). Подсчитывать голоса специалистам будут с помощью 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Там, где нет КОИБов, применят технологии QR-кодирования.
В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.
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