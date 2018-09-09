Почти 9,5 тысячи человек досрочно проголосовали на выборах главы Приморья

Единый день голосования в 2018 году (25)

Девушка во время голосования на выборах. Архивное фото

Девушка во время голосования на выборах. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Почти 9,5 тысячи избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Приморья, сообщила журналистам представитель краевой избирательной комиссии Татьяна Заболотная.

"Досрочное голосование завершилось на 213 судах, находящихся в рейсе, своё волеизъявление выразили 6844 члена судоэкипажа. Прошло досрочное голосование на 2 избирательных участках в труднодоступных районах Красноармейского района, в 74 отдельных группах избирателей, где транспортное сообщение было затруднено. В итоге к началу сегодняшнего дня зафиксировано досрочно проголосовавших 9457 избирателей Приморского края", — сказала Заболотная.

По её словам, 1334 избирательных участка открылись в 08.00 (01.00 мск) воскресенья.

На кресло главы Приморского края претендуют пять кандидатов: депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Единый день голосования 9 сентября охватил большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.