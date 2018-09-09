Явка на выборах главы Чукотки составила 17,16% за два часа

Единый день голосования в 2018 году (25)

АНАДЫРЬ, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на Чукотке на выборах губернатора региона на 10.00 местного времени составила 17,16 %, что в среднем на 2% меньше явки на выборах главы АО в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель окружного избиркома.

На предыдущих выборах губернатора Чукотки в 2013 году явка за первые два часа с начала голосования составила 19,43%.

"Явка на 10.00 составила 17,16% — проголосовало 5104 человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушений не зарегистрировано.

В столице Чукотки с утра — солнечная, безветренная погода. По данным властей региона, голосовать местные жители идут целыми семьями.

Сегодня жителей Чукотки ждёт развлекательная программа, пройдут концерты. Все желающие смогут побороться за телевизоры, велосипеды и другие призы в рамках фотоконкурса "Выбираем всей семьёй!". Для этого нужно проголосовать, сфотографировать на избирательном участке семью или сделать семейное селфи и выложить снимок в свой аккаунт в Instagram с хештегом #нашвыбор87.

На территории округа действует 55 избирательных участков.

На кресло губернатора на нынешних выборах претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ на выборы идет Владимир Гальцов, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.