Явка на выборах главы Чукотки составила 17,16% за два часа

АНАДЫРЬ, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на Чукотке на выборах губернатора региона на 10.00 местного времени составила 17,16 %, что в среднем на 2% меньше явки на выборах главы АО в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель окружного избиркома.
На предыдущих выборах губернатора Чукотки в 2013 году явка за первые два часа с начала голосования составила 19,43%.
"Явка на 10.00 составила 17,16% — проголосовало 5104 человека", — сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушений не зарегистрировано.
В столице Чукотки с утра — солнечная, безветренная погода. По данным властей региона, голосовать местные жители идут целыми семьями.
На территории округа действует 55 избирательных участков.
На кресло губернатора на нынешних выборах претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ на выборы идет Владимир Гальцов, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова.
Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.