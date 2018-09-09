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Политика

В Приморье, Якутии и Хабаровском крае открылись избирательные участки

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВыборы. Архивное фотоВыборы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах глав регионов открылись утром 9 сентября в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, также в единый день голосования горожане выбирают мэров Хабаровска и Якутска.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве пройдут выборы мэра

В Приморье выбирают губернатора

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В Приморье в воскресенье стартовали досрочные выборы губернатора региона.

Всего в крае образовано 1311 стационарных избирательных участков. Также участки образуются в местах временного пребывания избирателей — их 25. Также согласовано 217 избирательных участков на судах. Досрочно уже проголосовали около 5,5 тысячи человек. Явка на выборах губернатора Приморья в 2012 году была невысокой — отдать свой голос пришли чуть более 35% избирателей.

На пост главы региона на этих выборах претендуют депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

В Приморье зарегистрировано 1 456 292 избирателей.

Выборы главы, мэров и депутатов в Якутии

Презентация информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Якутии 9 сентября выберут главу республики и депутатов госсобрания (Ил Тумэн). Столица будет выбирать мэра и депутатов Якутской городской думы. Почти 800 постоянных участковых комиссий организуют многоуровневые выборы, по выборам народных депутатов организовано 35 окружных избирательным комиссий. Всего, по данным на 1 июля, в Якутии зарегистрированы 631302 избирателя. К 3 сентября досрочно проголосовали 1612 человек.

Главу Якутии выбирают после того, как 28 мая Егор Борисов, возглавлявший республику, ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева.

На пост главы Якутии, кроме Николаева ("Единая Россия"), претендуют вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Народных депутатов госсобрания (Ил Тумэн) VI созыва будут выбирать из шести партий: от "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Партии за Справедливость", "Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу".

За кресло мэра Якутска поборются девять кандидатов: Сардана Авксентьева от "Партии возрождения России", Владислав Теппор от ЛДПР, Александр Саввинов от "Единой России", Сергей Асютин от "Партии ветеранов России", Иван Степанов от "Справедливой России", Микаэль Заболотный от "Партии роста", Иван Комаров от партии "Гражданская платформа", Игорь Любарский от "Патриотов России", Степан Подаруев от партии "Честно".

Шпорт против Фургала в Хабаровском крае

В ЦИК России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Хабаровский край 9 сентября будет выбирать губернатора, а город Хабаровск — мэра. Прошлые выборы глав региона и города проходили в сентябре 2013 года – в период самого мощного за всю историю наблюдений наводнения на Амуре. Несмотря на стихию, участие в выборах тогда приняли 33,88% избирателей. Свои посты пять лет назад губернатор Вячеслав Шпорт и мэр Хабаровска Александр Соколов сохранили.

В сентябре 2018 года за пост губернатора борются пять кандидатов: действующий глава региона Вячеслав Шпорт от "Единой России", депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР, предприниматель Анастасия Саламаха от КПРФ, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" и менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые".

Фургал будет бороться со Шпортом на губернаторских выборах во второй раз.

Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На кресло градоначальника Хабаровска претендуют вице-мэр Сергей Кравчук от "Единой России", депутат законодательной думы Хабаровского края Сергей Безденежных от ЛДПР, предприниматели Максим Кукушкин от КПРФ и Никита Михалев от "Справедливой России". Ранее заявления в горизибрком подавали 10 кандидатов – представители других партий и самовыдвиженцы, но они либо не были зарегистрированы, либо сняли свои кандидатуры после регистрации.

Кроме того, в крае пройдут выборы глав местного самоуправления, депутатов собраний депутатов районов и муниципалитетов. Всего в Хабаровском крае более 995,6 тысячи избирателей.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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