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Политика

Россияне довыберут депутатов Госдумы по семи одномандатным округам

Сюжет:
Единый день голосования в 2018 году (25)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фотоЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Довыборы депутатов Госдумы по семи одномандатным округам пройдут в единый день голосования 9 сентября: в среднем шесть кандидатов претендуют на один думский мандат, что, по оценкам ЦИК, составляет достаточно высокую конкуренцию.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве пройдут выборы мэра

ЦИК назначил на 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Новых парламентариев выберут в Центральном одномандатном округе №98 (Калининградская область), Заволжском округе №180 (Тверская область), Нижегородском округе №129 (Нижегородская область), Амурском округе №71 (Амурская область), Самарском округе №158 (Самарская область), а также в двух округах в Саратовской области — Саратовском №163 и Балашовском №165.

Если в шести округах голосование только начнется, то в Амурском округе оно уже идет с учетом разницы во времени.

Кандидаты

Презентация информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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За выборами в российских регионах будут наблюдать десять экспертов из ЕС
По данным Центризбиркома, 41 кандидат от 7 политических партий претендует на кресла в нижней палате парламента. В частности, от ЛДПР в выборах участвует 7 человек, от "Справедливой России" — 7 кандидатов, от КПРФ — 6, от "Коммунистов России" — 6, "Единой России" — 5. Партия пенсионеров также выдвинула 5 претендентов, "Яблоко" — 4. Среди кандидатов есть и один самовыдвиженец.

Зампред ЦИК России Николай Булаев характеризовал эту кампанию, как достаточно конкурентную, отметив, что "интерес политических партий к этим выборам высок".

Досрочное голосование

Для избирателей, не проживающих на территории России, но приписанных к одномандатным округам, по которым проходят довыборы, избирательные участки откроются и за рубежом. Наибольшее число таких участков организуют по Нижегородскому одномандатному округу. Около 100 избирательных участков для голосования за рубежом были образованы на территории 80 государств.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Эксперты спрогнозировали высокую конкуренцию на выборах в заксобрания
Несмотря на то, что довыборы депутатов Госдумы проходят 9 сентября, в некоторых странах было разрешено провести досрочное голосование. Первыми на дополнительных выборах депутатов нижней палаты смогли проголосовать россияне, находящиеся в Джибути и Сомали, там голосование отдельных групп избирателей началось еще 25 августа.

Ранее член ЦИК Василий Лихачев рассказал, что россияне, состоящие на консульском учете, активно досрочно голосуют на открывшихся в разных странах избирательных участках на довыборах депутатов Госдумы. По его мнению, общее число проголосовавших может составить порядка 40 тысяч человек.

Видеонаблюдение

Презентация информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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За выборами в российских регионах будут наблюдать десять экспертов из ЕС
На территории России довыборы депутатов Госдумы по семи одномандатным округам охватят шесть субъектов, будет открыто более 3,5 тысячи избирательных участков.

В общей сложности 1,5 тысячи участковых и территориальных избирательных комиссий на этих выборах будут охвачены видеонаблюдением с трансляцией в режиме онлайн и с осуществлением видеозаписи.

"Центральная избирательная комиссия во взаимодействии с Минкомсвязи решила все организационные, финансовые вопросы, связанные с организацией видеонаблюдения на выборах депутатов Государственной думы в семи одномандатных округах", — сообщил ранее Булаев.

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