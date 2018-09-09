В Магаданской области начались выборы губернатора

МАГАДАН, 9 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Выборы губернатора Магаданской области начались в воскресенье в 08.00 (00.00 мск) на всех избирательных участках региона, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.

В Магаданской области на должность губернатора баллотируется четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".

"Ровно в 8 утра открылись двери на всех 87 участках региона. Накануне завершилось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных поселках и на судах в Охотском море. Досрочно, по предварительным данным, проголосовало около 1,5 тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, всего проголосовать на Колыме смогут 105 468 человек.

"Среди голосующих 636 человек должны проголосовать впервые, это молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Для них облизбирком подготовил сюрпризы, которые они получат на участках", — добавил собеседник агентства.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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