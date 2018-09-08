На Чукотке начались выборы губернатора

АНАДЫРЬ, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах губернатора открылись на Чукотке утром 9 сентября – в единый день голосования.

Жители Чукотки начали голосовать на выборах губернатора региона раньше всех в стране – в 08.00 по местному времени 9 сентября (23.00 мск 8 сентября). По данным на 1 июля 2018 года, всего в автономном округе зарегистрированы 32 692 избирателей. Досрочно проголосовали уже свыше 1,2 тысячи человек.

Жители Чукотки традиционно показывают высокую явку на выборах. Так, проголосовать за главу региона в 2013 году пришли 64,44% избирателей — свои голоса отдали 19 501 человек. Тогда по итогам выборов победил и вышел на свой второй срок в должности главы Чукотки Роман Копин.

На кресло губернатора на нынешних выборах претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ на выборы идет Владимир Гальцов, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.