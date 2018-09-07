НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев назвал Игоря Комарова, назначенного полномочным представителем президента РФ в ПФО, человеком с высокими профессиональными качествами и организаторским талантом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе утром в пятницу.

"Игорь Анатольевич Комаров — человек, обладающий значительным опытом работы на государственных постах, высокими профессиональными качествами, компетентностью и организаторским талантом. Уверен, … Игорь Анатольевич будет успешно решать поставленные главой государства задачи", — заявил глава республики Марий Эл, комментируя назначение нового полпреда.