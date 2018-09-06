Путин рассказал о переговорах с генсеком ЦК компартии Вьетнама

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 6 сен — РИА Новости. Переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом прошли в позитивной и дружеской атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что между РФ и Вьетнамом традиционно сложились дружеские и глубокие отношения и поддерживается активный диалог.

"Только что завершившиеся переговоры были обстоятельными, прошли в позитивной, дружеской атмосфере", — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что "Россия и Вьетнам продолжат интенсивные контакты на самом высоком уровне", такие планы отражены в принятом совместном заявлении по итогам переговоров.

По его словам, многоплановое стратегическое сотрудничество двух стран развивается на принципах взаимного уважения и равноправия.