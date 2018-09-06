"Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама подписали ряд документов..."

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам переговоров приняли совместное заявление, а также подписали ряд документов, перечень которых опубликован на сайте Кремля.

В частности, были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности; протокол к межправсоглашению о сотрудничестве в создании во Вьетнаме специального объекта от 7 марта 1987 года.

Также были подписаны соглашение между Роспотребнадзором и минздравом Вьетнама о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека; меморандум о сотрудничестве между ЦБ РФ и Госбанком Вьетнама об обмене информацией и сотрудничестве в области наблюдения (оверсайта) за платежными системами.

Кроме того, были подписаны программа сотрудничества в области культуры между Минкультуры РФ и министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама на 2019–2021 годы; меморандум о взаимопонимании по вопросам укрепления сотрудничества между Минсельхозом РФ и министерством сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама; меморандум о взаимопонимании между ГК "Росатом" и министерством образования и подготовки кадров Вьетнама о сотрудничестве в подготовке кадров в области использования атомной энергии в мирных целях.

По итогам переговоров подписаны также меморандум о взаимопонимании между ГК "Росатом" и министерством науки и технологий Вьетнама о сотрудничестве по формированию позитивного общественного мнения в отношении проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме; меморандум о взаимопонимании между Международным инвестиционным банком и коммерческим акционерным банком "Сайгон-Ханой", а также генеральное соглашение между Международным банком экономического сотрудничества и коммерческим акционерным банком "Сайгон-Ханой"

Также были подписаны программа совместных действий МВД РФ и министерства общественной безопасности Вьетнама на 2019–2021 годы и соглашение о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Торгово-промышленной палатой Вьетнама.