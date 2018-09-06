Новым пресс-секретарем премьера станет Олег Осипов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новым пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Он добавил, что документы уже передали на подпись главе правительства.

Тимакова уходит во Внешэкономбанк

Наталья Тимакова, которая сейчас занимает пост пресс-секретаря, сообщила, что переходит на работу в ВЭБ. При этом она не стала раскрывать детали своего перехода.

"Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу", — сказала Тимакова.

"Человек редкой порядочности"

Осипов выразил благодарность Медведеву за доверие и приглашение к совместной работе. Кроме того, он отметил, что Тимакова его поддерживает и намерена ввести в курс дела, познакомить с технологией работы.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллегу с назначением и назвала его человеком редкой порядочности и журналистом высшего класса.

"За столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю. И кстати, чинопочитания тоже не было никогда. Олег всегда держался независимо, за что его и уважают. В общем, поздравляю и Олега, и правительство с отличным решением!" — отметила она.

Новый пресс-секретарь

Олег Осипов начал работать в РИА Новости в 1999 году. Проработав некоторое время корреспондентом дипломатической редакции, он перешел в президентскую группу агентства.

Во время работы в кремлевском пуле освещал самые сложные, в том числе с политической точки зрения, мероприятия с участием президента. В начале 2000-х сопровождал Владимира Путина в ходе блиц-поездок в такие непростые тогда точки России, как Дагестан и Ингушетия.

Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За Заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента и благодарственным письмом президента.