Наталья Тимакова: десять лет на посту пресс-секретаря Дмитрия Медведева

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Наталья Тимакова, проработавшая пресс-секретарем Дмитрия Медведева 10 лет и побывавшая за это время в рейтинге самых влиятельных женщин России, объявила об уходе со своего поста.

Тимакова в четверг сообщила, что переходит на работу в ВЭБ, а следующую неделю посвятит передаче дел новому пресс-секретарю, которым станет Олег Осипов, первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".

Тимакова была назначена на пост пресс-секретаря Медведева, который был тогда главой государства, в мае 2008 года. До этого она работала в пресс-службе президента 12 лет. После, вслед за Медведевым, Тимакова ушла в Белый Дом, оставаясь его пресс-секретарем, а в 2012 году была назначена еще и заместителем руководителя аппарата правительства.

В аппарате правительства Тимакова занималась также вопросами реализации государственной политики в области культуры и кинематографии. По ее собственным словам, ей было интересно и важно развитие отечественной мультипликации, музейного дела, в том числе музеев современного искусства.

Журналистика по обе стороны баррикад

Наталья Тимакова родилась в 1975 году в Алма-Ате. В 1998 году она окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Работу СМИ она знает не понаслышке: с 1995 по 1997 годы Тимакова работала корреспондентом отдела политики газеты "Московский комсомолец", в 1997 году перешла в ИД "Коммерсант", с 1999 года была политическим обозревателем службы новостей информационного агентства "Интерфакс".

В президентском пуле Тимакова работала с 1996 года. В частности, она сопровождала в предвыборных поездках Бориса Ельцина.

В 1999 году Тимакова была назначена заместителем начальника департамента правительственной информации аппарата правительства РФ, а в 2000 году — заместителем начальника управления пресс-службы президента. В 2001 году Тимакова стала первым замом руководителя управления пресс-службы главы государства, а в ноябре 2002 года — первым заместителем пресс-секретаря президента — начальником управления пресс-службы президента. В 2004–2008 годах она возглавляла управление пресс-службы и информации президента РФ.

Интернет-мемы

Одним из самых запоминающихся высказываний Тимаковой стала фраза "Он вам не Димон", мгновенно разлетевшаяся по интернету и использовавшая в многочисленных мемах. Такими словами Тимакова в интервью радиостанции "Голос России" высказалась против "общего бытового хамства" в интернете, призывая уважительно относиться к премьеру.

"Я не понимаю людей, которые, условно, в Facebook пишут: "Ну, Димон, ты молодец, зажег". Он вам не Димон. Он председатель правительства. Необязательно называть его Дмитрием Анатольевичем, но можно хотя бы Дмитрий и на "вы"? Это правила хорошего тона. Если говорить о том, что его расстраивает в интернете, то, скорее, именно этот факт", — сказала она тогда.

Именно эта фраза спровоцировала огромное количество шуток в социальных сетях.

Тимакова и сама активно присутствует в интернете, на её аккаунт в Instagram подписаны почти 16 тысяч человек. Там она публикует фотоотчеты о командировках или рабочих мероприятиях, а также кадры с отдыха или рассказывает о посещении светских событий, культурных смотров. Кроме того, Тимакова — модница и гаджетоман: её можно увидеть и в одежде известных брендов, и в недорогих нарядах от отечественных дизайнеров, в числе первых она обзаведётся интересными новинками рынка электронных устройств.

В топе влиятельных женщин

В 2011 году пресс-секретарь Медведева, наряду со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и певицей Аллой Пугачевой, возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин России, подготовленный несколькими СМИ, в том числе РИА Новости.

В рейтинг вошли женщины, которые либо влияют на принятие решений в сфере политики или бизнеса, занимая высокие должности, либо определяют умонастроения людей и являются примером для подражания.

Список персон составлялся в несколько этапов. Свои предложения по тем, кто должен попасть в рейтинг самых влиятельных женщин, присылали слушатели радиостанции, далее к работе подключалась экспертная группа.

В подобные рейтинги Тимакова входила и в другие годы.