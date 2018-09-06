Телефонного разговора Путина и Меркель в четверг не было, заявил Песков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в четверг не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Меркель в интервью немецким телеканалам в четверг рассказала, что обсудила с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, в частности, в провинции Идлиб.

"Наверное, речь идет о каком-то раннем разговоре, потому что сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Испании, о чем мы вас уведомили. Сегодня (разговора с Меркель. — Прим. ред.) не было", — сказал Песков.

"Вчера тоже не было", — добавил он. "Наверное, имеется в виду, что Путин и Меркель общались. Меркель общалась и с Эрдоганом, она общалась и с Путиным. Не имеется в виду, что сегодня был телефонный разговор", — отметил Песков.

В конце июля Путин и Меркель по телефону обсудили международные и региональные проблемы, а в августе состоялся визит Путина в Германию. Переговоры лидеров стран продлились три часа, стороны обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Иране, говорили об экономической важности "Северного потока-2" и целесообразности транзита газа через Украину и обсуждали текущее состояние двусторонних отношений и важность развивать диалог по всем аспектам.