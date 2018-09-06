Делегация из США назвала цель визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Целью визита американской делегации общественников в Крым является желание лично увидеть, как живут крымчане, заявил представитель делегации, член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

"Я приехал в Крым, чтобы увидеться с людьми, понять, чем они живут, и посмотреть на жизнь с их точки зрения. В международной политике сейчас слишком много зла, поэтому только попытка понять точку зрения другого человека имеет результат", — сказал журналистам Реннелс.

В свою очередь член Демократического клуба Санта Клары Кэтрин Мец подчеркнула, что приехала в Крым, чтобы понять культуру русских людей и наладить диалог между народами. "Мой приезд помогает мне разобраться и понять, что я могу сделать лучше по приезду домой", — подчеркнула Мец.

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