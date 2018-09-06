ЛДПР планирует вернуть понятия генсека, ЦК и политбюро

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия намерена переименовать высший совет в политбюро, а главу партии — в генерального секретаря.

"У нас 30 лет на будущий год, уже в конце года создадим комиссию, и мы хотим обновить терминологию руководящих органов партии… Мы хотим восстановить хорошо звучавшие при Брежневе "ЦК" — центральный комитет ЛДПР, политбюро, которое сегодня — высший совет. И руководитель будет — генеральный секретарь ЦК ЛДПР", — сказал Жириновский в ходе пресс-конференции в четверг.

По его словам, в партии сохранится коллективное руководство. Он отметил, что в центральном комитете будет 100 членов партии, а в политбюро — 13 человек.