Путин обсудил с главой правительства Испании отношения между Россией и ЕС

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля. Архивное фото

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем правительства Испании Педро Санчесом вопросы двусторонней повестки дня, также во время обсуждения была затронута проблематика отношений между Россией и ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе испанской стороны.

"В ходе обсуждения вопросов двусторонней повестки дня выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Затронута также проблематика отношений между Россией и ЕС", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.