Мэр Хабаровска рассказал, чем займется после ухода с поста

ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Александр Соколов, занимавший пост мэра Хабаровска в течение 18 лет и отказавшийся от участия в новых выборах 9 сентября, после передачи дел новому градоначальнику рассматривает возможность заняться общественной работой, бизнесом или международной деятельностью.

"Я пока еще не освобожден от многих серьезных общественных нагрузок. Я продолжаю оставаться вице-президентом общероссийского конгресса муниципальных образований, президентом ассоциация сибирских и дальневосточных городов, членом совета по местному самоуправлению всех высших структур управления государством и многое другое. Это одно из направлений, которое, в общем-то, со мной работает на предмет этого. Со мной работают и на предмет предложений серьезных в вопросе бизнеса. Для меня это тоже очень привлекательно", — сказал на пресс-конференции Соколов.

Он отметил, что ему также поступают предложения по участию в международной деятельности. "Предложений немало. Время определиться у меня будет", — отметил мэр.

По его словам, решение не баллотироваться на новый срок он принял взвешенно.

"Решение принято осознанно. Сначала оно было воспринято неоднозначно, но по мере прохождения времени приходит понимание, что я поступаю правильно… Необходимы перемены, в том числе кадровые", — сказал Соколов.

Соколов руководит Хабаровском в течение 18 лет и избирался четырежды (2000, 2004, 2008 и 2013), причем в 2013 году — в условиях мощного наводнения на Амуре, когда были затоплены сотни населенных пунктов, в том числе прибрежные районы города.

В настоящее время на пост мэра претендуют четыре кандидата: вице-мэр Сергей Кравчук от "Единой России", предприниматель Максим Кукушкин от КПРФ, депутат регионального парламента Сергей Безденежных от ЛДПР, Никита Михалев от партии "Справедливая Россия".