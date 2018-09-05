Россия выступает за наращивание сотрудничества с КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва выступает за последовательное наращивание сотрудничества с КНДР, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"За прошедшие годы наши страны накопили успешный опыт межправительственных, межрегиональных контактов, самого различного взаимодействия по линии образования, молодёжных и общественных организаций. Все это служит прочной основой для последовательного наращивания разнопланового взаимовыгодного сотрудничества наших стран", — заявил Моргулов на торжественном приёме по случаю 70-летия со дня основания КНДР.

Моргулов отметил, что в октябре текущего года обе страны ждёт ещё одна знаменательная дата — 70 лет со дня установления дипломатических отношений. "Мы встречаем этот юбилей целой программой мероприятий по празднованию этой даты", — отметил дипломат.