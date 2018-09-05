Миронов предложил создать министерство по развитию северных территорий

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что необходимо создать министерство по развитию северных и арктических территорий для стимулирования притока населения на Север.

"У нас есть министерство по развитию Дальнего Востока, министерство по делам Северного Кавказа. Я предлагаю создать министерство по развитию северных и арктических территорий… В советское время люди, если хотели заработать, рвались на север", — передает слова Миронова его пресс- служба.

Парламентарий добавил, что также необходимо вернуть обеспечение "северных" льгот и надбавок на федеральный уровень, а для притока населения на Север нужны дополнительные финансовые стимулы.

"Призывами тут ничего не добьешься, нужно материально стимулировать. Чтобы человек понимал: он приедет и может тут в два-три раза больше заработать, еще и "северный" стаж получит. На севере должны быть совершенно другие зарплаты, стипендии, пенсии. Только так можно заинтересовать людей приезжать сюда", — отметил депутат.