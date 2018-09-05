Путин "на полях" саммита по Сирии проведет встречу с духовным лидером Ирана

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "на полях" трехстороннего саммита 7 сентября проведет отдельные переговоры с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, с президентом ИРИ Хасаном Роухани, а также встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы планируем для нашего президента три двусторонних встречи. Это — с верховным руководителем Ирана аятоллой Хаменеи, также отдельные переговоры с президентом Хасаном Роухани и отдельный тоже контакт с президентом Турции Эрдоганом", — заявил Ушаков на брифинге.

"Что касается иранцев, то тут и Сирия, и различные аспекты двустороннего сотрудничества, и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий с учетом выхода США из этой сделки. Что касается Турции, то у нас очень интенсивные контакты на высшем уровне… Здесь тоже как и в случае с Ираном различные аспекты двустороннего сотрудничества и естественно углубленный проговор ситуации на сирийской площадке", — рассказал Ушаков.