Ушаков назвал темы встречи Путина и премьера Южной Кореи

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 сентября проведет переговоры с премьером Южной Кореи Ли Нак Ёном, обсудит ситуацию на Корейском полуострове в контексте будущих встреч глав Республики Корея и КНДР, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"До планерки президент примет премьер-министра Республики Корея. Очевидно, будут обсуждены в первую очередь вопросы, касающиеся реализации договоренностей, а их было много, которые были достигнуты во время госвизита президента Кореи в Россию", — сказал Ушаков.

"Естественно, ситуация на Корейском полуострове в преддверии контакта руководителей Южной и Северной Корей", — добавил он.