МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Когда состоится следующая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока не известно, по каналам РФ она не прорабатывается, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Неизвестно, потому что по нашим каналам такая встреча пока не прорабатывается. Хотя мы владеем информацией по тем международным мероприятиям, которые состоятся, скажем, в конце текущего года или в следующем году. И я не могу исключать, что лидеры воспользуются совместным пребыванием в том или ином месте для проведения отдельной встречи. Но это только в плане теоретических рассуждений", — сказал Ушаков.

"В части практическом работа на этот счет не ведется", — добавил он.