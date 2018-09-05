Четкого ответа на приглашение Ким Чен Ына в Россию пока нет, заявил Ушаков

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Четкого ответа северокорейской стороны на приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока нет, теоретическая возможность визита есть, но можно точно сказать, что на Восточном экономическом форуме его приезд не ожидается, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Приглашение (посетить РФ) ему передано. Реакции от северокорейской стороны, которая позволяла бы нам объявить даты визита, такой реакции пока еще не поступало", — сказал Ушаков на брифинге.

Он отметил, что "теоретическая возможность" визита Ким Чен Ына в Россию, "конечно, есть", с представителями КНДР на разных уровнях ведутся по этому поводу переговоры, однако "дата не определена, четкого ответа с северокорейской стороны пока не поступало".

При этом Ушаков подчеркнул, что "можно быть уверенным", что северокорейский лидер не приедет на ВЭФ-2018.

Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.