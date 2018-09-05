В Кремле ожидают откровенного разговора на встрече Путина и Пашиняна

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия ожидает откровенного и серьезного разговора на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 сентября, накопилось много вопросов с обеих сторон, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и армянской стороны, поэтому мы ожидаем откровенного, серьёзного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ", — сказал Ушаков.

Как добавили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.