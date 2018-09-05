В Кремле не считают претензии к Google чрезвычайной ситуацией

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Претензии к Google — не какая-то чрезвычайная ситуация, а обычная рутинная работа ведомств по мониторингу на предмет соответствия действующему законодательству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов на сервисе YouTube к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. ФАС также предупредила компанию о недопустимости вмешательства в выборы. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" сообщил, что Google ведет диалог с российскими властями по ситуации с рекламой несанкционированных акций в преддверии выборов.

"Это обычная ежедневная работа, скажем так, мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству. Поэтому я не думаю, что здесь можно игнорировать, конечно, такие проявления, но и нельзя как-то относиться к этому, как к какой-то чрезвычайной ситуации. Это обычная работа соответствующих ведомств и органов по мониторингу СМИ на предмет соответствия действующему законодательству", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о ситуации вокруг Google.