МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская компания Google ведет диалог с российскими властями по ситуации с рекламой несанкционированных акций в преддверии выборов, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов на сервисе YouTube к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. ФАС также предупредила компанию о недопустимости вмешательства в выборы.

"Роскомнадзор, ФАС, ЦИК и Генеральная прокуратура официально выразили компании Google озабоченность складывающейся ситуацией, поскольку рекламируемые неразрешенные акции выдвигают политические требования, которые могут повлиять на ход голосования, а значит грубо вмешиваются в выборный процесс Российской Федерации. В настоящее время компания Google находится в диалоге с органами власти Российской Федерации. В зависимости от результатов этого диалога будут развиваться и дальнейшие события", — сказал Жаров.