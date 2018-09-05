Комиссия рекомендовала трех кандидатов на пост мэра Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Конкурсная комиссия в среду рекомендовала на рассмотрение депутатам седьмого созыва екатеринбургской городской думы трех кандидатов на пост главы города, сообщила РИА Новости пресс-секретарь гордумы Алена Земляникова.

© Фото : public domain Суд отказался признать незаконной отмену выборов мэра в Екатеринбурге

"Рекомендованы (заместитель губернатора Свердловской области) Александр Высокинский, (заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области) Виктор Маслаков и (юрист) Надежда Абакумова", – сказала собеседница агентства.

В четверг решение комиссии будет представлено в гордуму Екатеринбурга, 25 сентября состоится заседание думы, на котором будет избираться руководящие органы и глава Екатеринбурга из предложенных кандидатур. До осенних выборов обязанности мэра исполняет зампредседателя думы Виктор Тестов.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.