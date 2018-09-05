ЦИК России обсудит вопросы готовности к единому дню голосования

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Готовность регионов к предстоящему в воскресенье единому дню голосования обсудят в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в среду, а также презентуют информационный центр для работы журналистов в ходе выборов, следует из проекта повестки заседания Центризбиркома, опубликованного на сайте ведомства.
Докладчиками по этому вопросу, как следует из проекта, станут замглавы ЦИК России Николай Булаев, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.
Второй вопрос повестки предполагает презентацию информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. Ее проведут глава Центризбиркома Элла Памфилова, а также члены комиссии Александр Клюкин и Валерий Крюков.
В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, одновременно пройдут около шести тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.
Кроме того, в этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронут шесть регионов.