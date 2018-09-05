ЦИК России обсудит вопросы готовности к единому дню голосования

Единый день голосования в 2018 году (12)

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Готовность регионов к предстоящему в воскресенье единому дню голосования обсудят в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в среду, а также презентуют информационный центр для работы журналистов в ходе выборов, следует из проекта повестки заседания Центризбиркома, опубликованного на сайте ведомства.

Вопрос "о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года" значится первым пунктом в повестке заседания, назначенного на 5 сентября.

Докладчиками по этому вопросу, как следует из проекта, станут замглавы ЦИК России Николай Булаев, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

Второй вопрос повестки предполагает презентацию информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. Ее проведут глава Центризбиркома Элла Памфилова, а также члены комиссии Александр Клюкин и Валерий Крюков.

Как сообщил Клюкин ранее в ходе рабочего совещания о подготовке к единому дню голосования в Совете Федерации, по состоянию на 31 августа, аккредитацию для работы в информцентре ЦИК получили 893 журналиста из 33 средств массовой информации, в том числе 17 представителей четырех иностранных СМИ.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, одновременно пройдут около шести тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Кроме того, в этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронут шесть регионов.