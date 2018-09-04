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Политика

Роскомнадзор предупредил Google о недопустимости вмешательства в выборы

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© AFP 2018 / Loic VenanceGoogleGoogle
© AFP 2018 / Loic Venance

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ЦИК и Роскомнадзор сообщили, что направили компании Google письма о недопустимости вмешательства в российские выборы в связи с распространением призывов к акциям в день голосования, что является нарушением российского законодательства. Это стало одной из основных тем рабочего совещания членов временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, прошедшего во вторник.

Логотип Google. Архивное фото
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
В Google заявили, что рассматривают обоснованные обращения от госорганов

Кроме того, соответствующие предостережения направили прокуратура и ФАС. Американское отделение компании пока не ответило на предупреждения, отметили в Роскомнадзоре, выразив надежду, что Google отреагирует должным образом, и заявив о готовности к взаимодействию. При этом в ведомстве полагают, что у компании есть все инструменты, чтобы прекратить распространение информации, которую можно расценить как вмешательство в выборы.

Комментируя РИА Новости сообщения российских ведомств, в Google пояснили, что компания рассматривает все обращения госорганов, но не комментирует отдельные ситуации.

Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.

Законодательство

Согласно федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав (статья 3 пункт 6), иностранные граждане и организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не могут вмешиваться в избирательную кампанию ни в каких формах.

Логотип YouTube. Архивное фото
© РИА Новости
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Согласно тому же закону (статья 49), проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.

В ЦИК в свое время поясняли, что запрет агитировать в день выборов будет распространяться и на организаторов акций протеста.

"Что касается запрета на проведение агитации, то, в любом случае, он действует на всех — кто проводит мероприятия, кто не проводит. То есть это универсальный запрет, и его должны соблюдать, в том числе, те, кто соберется на какие-то публичные акции в день тишины, в день голосования", — поясняла ранее секретарь ЦИК Майя Гришина.

Призывы на YouTube

Как сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, десятки YouTube-каналов призывают к проведению акций в день выборов, что нарушает российское законодательство.

"Десятки специализированных YouTube-каналов (их более 40) в постоянном режиме ведут массированные акции с призывами нарушать российской закон. Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете", — сказал Субботин в ходе совещания.

Предупреждения

Роскомнадзор уже направил Google официальные письма с предупреждениями. "Мы уже тоже направили в Google письма. Мы бы хотели предупредить иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России", — сказал Субботин.

Логотип Google. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
В ЦИК прокомментировали ситуацию с Google

Член ЦИК Александр Клюкин также сообщил, что ЦИК направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона №67 "Об основных гарантиях избирательных прав". По сведениям ЦИК, Алексей Навальный приобретает у Google рекламные инструменты для размещения на YouTube рекламы о проведении 9 сентября массового мероприятия, которое носит политический характер.

Клюкин уточнил, что в связи с этим Центризбирком проинформировал Google что "такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массу нарушений законодательства о выборах", поскольку проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему "день тишины" запрещено законом.

Он также отметил и недопустимость вмешательства иностранных организаций в российскую избирательную кампанию.

"В соответствии с пунктом 6 статьи 3 федерального закона об Основных гарантиях вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в нашей стране в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение российского закона и вмешательство в выборы в нашей стране", — сказал Клюкин.

Страница социальной сети Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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О недопустимости вмешательства в российские выборы предупредила Google и прокуратура. "Роскомнадзор проинформировал о возможных нарушениях законодательства со стороны компании Google. Мы в свою очередь тоже отреагировали: прокуратурой Центрального округа Москвы внесено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о выборах", — сказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

Кроме того, соответствующее предупреждение направлено и ФАС, которая готова в случае выявления нарушений выработать меры реагирования совместно с ЦИК.

Звено пропаганды

Комментируя роль видеохостинга YouTube в сложившейся ситуации, замглавы Роскомнадзора назвал его связующим звеном в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов.

"Множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит американской транснациональной корпорации Google, на сегодняшний день берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов в России, создание препятствий осознанному волеизъявлению наших граждан", — сказал Субботин.

Избирательная урна. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Он пояснил, что иностранные интернет-гиганты, такие как Google, предоставляют "практически неограниченные возможности" ряду "заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц", которые совершают "попытки привлечения к незаконной деятельности пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних".

Реакция Google

Ответа на свои письма пока не получили ни Роскомнадзор, ни ЦИК. Как сообщил Субботин, письмо в компанию было направлено в двадцатых числах августа. "Да, ответа мы не получили", — сказал он.

При этом Субботин отметил, что Google не сможет списать все на якобы неполученный документ. "Мы находимся с ними на постоянной прямой связи", — сказал он.

По словам Субботина, ведомство надеется, что Google должным образом отреагирует на письмо о недопустимости вмешательства в выборы, при этом ведомство готово оперативно взаимодействовать, в том числе и с другими интернет-площадками. "Наверное, среагируют должным образом, надеюсь. Мы в любом случае готовы с ними (Google и другими интернет-площадками — ред.) оперативно взаимодействовать", — подчеркнул он.

По мнению замглавы Роскомнадзора, отсутствие реакции Google на письмо по выборам будет расценено как прямое вмешательство в них. "Отсутствие с их (Google) стороны должной реакции будет считаться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела России", — сказал Субботин.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
"Цэрэушный Google". Симоньян прокомментировала позицию компании по RT

После того, как информация о предупреждающих письмах в Google была озвучена публично, компания все же прокомментировала ситуацию, но при этом предпочла обойтись весьма общей формулировкой.

"Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации", — заявили в компании РИА Новости.

Остановить рассылку

Замглавы Роскомнадзора полагает, что у Google есть все инструменты для того, чтобы прекратить распространение информации, которую можно расценить как вмешательство в выборы. Он пояснил, что для исполнения требований ряда российских ведомств и ЦИК о невмешательстве в выборы Google нужно прекратить распространение любой рекламы и пропаганды "мероприятий, нарушающих выборное законодательство".

На вопрос, какой ответ на официальное письмо устроил бы Роскомнадзор, Субботин ответил, что "решать Google", но он бы на их месте "ответил, что они приняли все меры, приняли к сведению нашу озабоченность".

Офис компании Google. Архивное фото
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
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Реакция МИД

В российском МИД также отреагировали на ситуацию вокруг Google. Как заявил журналистам посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко, американские информационные ресурсы находятся "в миллиметре" от нарушения избирательного законодательства России, Москва проинформирует об этом американские власти.

"Разумеется, у нас же здесь согласованное мнение выработано, что понятие электоральный суверенитет — это не только понятие, но это должен быть принцип, который используется всеми цивилизованными государствами", — заявил Нестеренко по итогам совещания, отвечая на вопрос, фиксируются ли попытки вмешательства США в выборы в России.

По его словам, Москва проинформирует "американских партнеров о том, что действиях их информационных средств позволяют говорить о том, что они близки к нарушению российского законодательства".

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Популярные комментарииВсе комментарии
Andrey Minin
"Роскомнадзор предупредил Google о недопустимости вмешательства в выборы..."
Осталось предупредить Tesla и NASA)))
15:51
04.09.2018
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