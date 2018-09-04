Роскомнадзор надеется на реакцию Google на письмо по выборам

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Роскомнадзор надеется, что Google должным образом отреагирует на письмо о недопустимости вмешательства в выборы, ведомство готово оперативно взаимодействовать, в том числе и с другими интернет-площадками, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.

"Наверное, среагируют должным образом, надеюсь. Мы в любом случае готовы с ними (Google и другими интернет-площадками. — Прим. ред.) оперативно взаимодействовать", — сказал Субботин в ходе рабочего совещания членов временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он также пояснил, что письмо в Google было направлено в двадцатых числах августа, ответа на него пока нет.