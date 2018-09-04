РКН расценит отсутствие реакции Google на письмо как вмешательство в выборы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что отсутствие реакции Google на письмо по выборам будет расценено как прямое вмешательство в них.

"Отсутствие с их стороны (прим. — Google) должной реакции будет считаться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела РФ", — сказал Субботин во вторник в ходе рабочего совещания членов временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.