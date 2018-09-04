МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации РФ на заседании во вторник обсудит электоральную защиту накануне единого дня голосования, речь может идти о компании Google, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Андрей Климов.

Ранее Климов рассказал агентству, что в ходе обсуждения речь может пойти об одной известной иностранной организации, которая нарушает закон о выборах, запрещающий иностранцам вмешиваться в избирательный процесс. По его словам, речь может идти о нарушении уголовного и административного законодательств.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, будут ли в ходе заседании сенаторы высказывать претензии в адрес Google, Климов ответил: "Воспитывать".

Климов ранее сообщил РИА Новости, что иностранную организацию уже известили о возможном нарушении российского законодательства, но "они пока отмалчиваются".

Заседание пройдет во вторник с участием представителей Генпрокуратуры, Минюста, ФАС, МИД, Роскомнадзора.

Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. По итогам этих выборов комиссия намерена собраться вновь для обсуждения хода избирательной кампании.