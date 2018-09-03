Наблюдатели сообщили о готовности "дачных" участков к выборам мэра Москвы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Избирательные участки на выборах мэра Москвы, расположенные за пределами столицы, готовы к работе в единый день голосования 9 сентября, сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию общественного контроля и взаимодействия с общественными советами Александр Шарлай.
Он отметил, что на участках есть необходимая атрибутика для оперативной работы избирательных комиссий, они полностью оснащены видеонаблюдением. "Все участки, которые мы посетили, оснащены стопроцентным видеонаблюдением, и оно отвечает всем требованиям, просматривается вход избирателей, получение ими избирательных бюллетеней, кабинки для тайного голосования, а также, мы обратили внимание, удобно просматривается избирательная урна", — сказал он.
Законопроект о создании загородных избирательных участков был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени. Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".