Наблюдатели сообщили о готовности "дачных" участков к выборам мэра Москвы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Избирательные участки на выборах мэра Москвы, расположенные за пределами столицы, готовы к работе в единый день голосования 9 сентября, сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию общественного контроля и взаимодействия с общественными советами Александр Шарлай.

"Здесь продумано практически все, учтены недостатки, на которые мы обращали внимание в прошлый раз, и можно сказать, что на сегодняшний день загородные избирательные участки готовы к тому, чтобы 9 сентября, в день выборов мэра Москвы, принять москвичей, чтобы они произвели свое волеизъявление", — сказал Шарлай по итогам выездного заседания Общественного штаба, в ходе которого члены штаба посетили три наиболее популярных по количеству заявлений избирателей "дачных" участка в Московской области.

Он отметил, что на участках есть необходимая атрибутика для оперативной работы избирательных комиссий, они полностью оснащены видеонаблюдением. "Все участки, которые мы посетили, оснащены стопроцентным видеонаблюдением, и оно отвечает всем требованиям, просматривается вход избирателей, получение ими избирательных бюллетеней, кабинки для тайного голосования, а также, мы обратили внимание, удобно просматривается избирательная урна", — сказал он.

По его словам, на участках также созданы необходимые условия для работы наблюдателей от Общественной палаты Москвы, от политических партий и кандидатов в мэры столицы. "Мы можем констатировать, что избирательный цикл, который связан с подготовкой участков, завершен, и осталось только избирательным комиссиям приехать и отработать 9 сентября", — заключил Шарлай.

Законопроект о создании загородных избирательных участков был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени. Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".