МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Санкции США из-за "дела Скрипалей" в отношении РФ введены на основе абсолютно лживых утверждений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед первокурсниками в МГИМО.

"Санкции введены на основе абсолютно лживых утверждений. До сих пор вот это highly likely остается единственным, что могут вменить России устами британского руководства, а Скотланд-Ярд как честные сыщики, отвечая на вопросы журналистов, говорят, — у нас расследование не закончено", — заявил министр.

"Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, они из разряда highly likely — и убийство (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко в 2007 году, убийство многих других россиян, включая (экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая) Глушкова, включая (предпринимателя Александра) Перепеличного", — отметил Лавров.

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.