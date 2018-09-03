МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Санкции США из-за "дела Скрипалей" в отношении РФ введены на основе абсолютно лживых утверждений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед первокурсниками в МГИМО.
"Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, они из разряда highly likely — и убийство (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко в 2007 году, убийство многих других россиян, включая (экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая) Глушкова, включая (предпринимателя Александра) Перепеличного", — отметил Лавров.
Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.