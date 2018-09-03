Лавров рассказал, что в переговорах полагается на интуицию

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в переговорах полагается на свою интуицию, но иногда ошибается.

"Я полагаюсь на свое ощущение, на свою интуицию. Бывает, ошибаюсь, но надо просто в конкретную ситуацию погрузиться. Рецепта (как вести переговоры. — Прим. ред.) на все случаи жизни вы не получите никогда. Общайтесь с людьми", — сказал Лавров студентам МГИМО, отвечая на вопрос, как надо вести переговоры.

Он отметил, что каждый переговорный раунд имеет свою специфику, прежде всего потому, что по ту сторону стола сидят разные люди, и у каждого человека, когда он садится за переговоры, проявляются свои чисто индивидуальные черты.

"Если ты человека этого не знаешь, то нужно попытаться в ходе первого обмена какими-то фразами, любезностями, попытаться понять, как с ним выстраивать разговор. Если это твой давний знакомый, то ситуация гораздо легче", — добавил Лавров.