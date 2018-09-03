Россия открыта к переговорам с США, заявил Лавров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия не впадает в истерику, не хочет отвечать по принципу "око за око", открыта к разговору, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недружественные шаги США.

"Мы не впадаем ни в какую истерику, мы не хотим отвечать по принципу "око за око, зуб за зуб", — сказал он, выступая перед студентами МГИМО.

"Да, мы реагируем на санкции, вводим встречные ограничительные меры, но не так, чтобы вредить самому себе, а так, чтобы обозначить те персоналии конкретные, которые раскручивают этот совершенно не нужный ни американцам, ни Европе, да и нам тоже и всему остальному миру маховик русофобии. Открыты к переговорам", — добавил министр.