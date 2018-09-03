Эксперты спрогнозировали высокую конкуренцию на выборах в заксобрания

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Конкуренция на предстоящих в это воскресенье выборах в законодательные собрания регионов возрастёт: оппозиционные партии могут немного потеснить позиции "Единой России" в борьбе за кресла в парламентах, но на выборах глав регионов сюрпризов ждать не стоит — с высокой долей вероятности победу одержат врио губернаторов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.

Конкуренция в заксобраниях



На выборах в законодательные собрания регионов с определёнными сложностями столкнётся "Единая Россия", что, прежде всего, вызвано социальной повесткой, поэтому её показатели будут скромнее, чем на прошлогодних выборах, считает член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, но при этом отмечает, что партия все равно сможет вновь добиться большинства в парламентах.

"Ожидается снижение показателей, на которые партия может рассчитывать. Но это вряд ли создаст серьезную угрозу для позиций единороссов, а именно: поддержанные ею губернаторы, скорее всего, во всех случаях смогут одержать верх. "Единая Россия" сможет как и раньше добиться большинства в заксобраниях, но показатели будут скромнее",- сказал он.

Прогнозирует большинство "Единой России" в заксобраниях и гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, всячески отвергая предположения о её шатком положении и потере поддержки электората.

"Сказать, что "Единую Россию" ждет крах, гибель, разбегание в разные стороны и никто нигде ничего не наберет – нет. Может быть, оппозиция и прибавит, но вряд ли она прибавит настолько, чтобы получить большинство", — полагает эксперт.

При этом руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что "Единая Россия" в ряде субъектов уже теряет позиции и может даже лишиться парламентского большинства в некоторых заксобраниях. "Единая Россия" практически везде теряет поддержку – приходит к уровню от 30% до 40% на данный момент, причем вполне возможны варианты, что процент будет даже ниже. Это касается партийного голосования (в заксобрания) и это касается даже одномандатных округов (довыборы в Госдуму)", — отметил политолог.

По его прогнозу, не исключены ситуации, что на выборах КПРФ пойдет ноздря в ноздрю с "Единой Россией". В частности, такой расклад, как полагает эксперт, получается в Иркутской области.

"Не исключены ситуации, что при голосовании по спискам где-то КПРФ обойдет ЕР… Возможны ситуации, когда в заксобраниях будут образовываться оппозиционные коалиции за счет большого количества оппозиционных депутатов от разных партий", — сказал Миронов.

Неиспользованный "подарок"

По наблюдению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, в ходе этой региональной кампании оппозиция, в частности, КПРФ получила отличную возможность увеличить свой электорат и заработать дополнительные очки на выборах. Однако они не воспользовались "подарком" в виде пенсионного вопроса, который волнует всех, и не смогли заручиться большей поддержкой населения.

"Активно отыграть пенсионный вопрос оппозиции не удалось… На этом КПРФ могли спокойно въехать в региональные заксобрания или отторговать какие-то преференции у власти по явке, так как на фоне пенсионной реформы у них была бы большая поддержка. Но, повторюсь, они ее не отыграли", — пояснил аналитик.

Он добавил, что КПРФ провали политический сезон в этом году, так как не смогли добиться хороших результатов ни в президентской кампании, ни на местах. "Тот же Локоть (Анатолий, мэр Новосибирска, глава регионального обкома КПРФ) в Новосибирске разменял свою будущую политическую судьбу на участие в губернаторских выборах, что стало серьезным ударом по КПРФ. Он выбрал синицу в руках, отказавшись от губернаторских выборов. Т.е. "левые" эту возможность завалили", — отметил Абзалов.

По этому вопросу с ним согласился и Миронов, который, опираясь на последние социологические данные, назвал уровень поддержки мэра Новосибирска очень высоким, который бы позволил ему побороться за кресло губернатора. "Думаю, что Локоть сейчас кусает локти… Он мог бы выйти во второй тур точно и побороться… Но он не угадал", — сказал эксперт.

При этом Миронов считает, что пенсионная повестка активно использовалась оппозицией для агитации. "Вся агитация была сосредоточена на социальных инициативах. Поле для агитации было организовано самой этой социальной повесткой и тут уже изгалялся кто, как мог. В этом смысле было ярче, чем обычно… Оппозиция максимально использовала эту возможность для агитации. Это факт, и соцсети максимально задействовали, и баннеры вывешивали", — отметил политолог.

Губернаторские выборы



Характеризуя избирательную кампанию в целом, Журавлев отмечает, что она проходит спокойнее, чем выборы в 2017 году, что во многом обусловлено недавно завершившейся президентской гонкой.

"Президентские выборы прошли, естественно, избирательная кампания идет спокойнее, потому что вот "вершина горы" уже определена. Все-таки там, где избираются новые губернаторы, огромную роль играет авторитет президента, потому что почти всегда выдвигается исполняющий обязанности, назначенный президентом; это нельзя сбросить со счетов, это очень существенная вещь", —констатировал Журавлев.

Политолог добавил, что как на выборах в законодательные собрания, так и на губернаторских, где итоги гораздо более предсказуемы, основная работа политических сил направлена на повышение явки. "Люди, которые придут к власти, должны знать, что за них проголосовало большинство. Это важнее на выборах, может быть, чем конкретная победа", — добавил эксперт.

С ним согласен и Абзалов, также назвавший явку основной задачей политиков на губернаторских выборах. "Это очень важный показатель. Потому что на фоне сверхвысокой явки на президентских выборах, конечно же, все будут смотреть на явку на региональных выборах. Понятно, что рассчитывать на уровень явки в 60% бессмысленно за редким исключением на выборах в заксобрания, но на выборах глав регионов на это будут обращать большое внимание", — сказал он.

При этом все эксперты сошлись во мнении, что врио губернаторов и есть основные и главные претенденты на победу, а оппозиция не сможет им ничего противопоставить.

Явка

Прогнозы по явке у политологов разнятся, но при этом все отмечают, что в целом она будет ниже, чем на президентских выборах.

Если Миронов полагает, что активность избирателей не превысит в среднем 30%, то Абзалов и Журавлев ожидают более оптимистичные показатели — в районе 50-60%.

"Я думаю, что процентов-то 60 будет. И сейчас, насколько я понимаю, все политические силы работают – агитация-то ведется в основном именно на явку, это происходит и в Москве, и в регионах. Потому что если в прошлом году шла агитация, в основном, "проголосуйте за меня", то сейчас ключевой тезис — "придите и отдайте свой голос", — пояснил Журавлев.

По мнению Зудина, в эти выборы стоит ожидать высокой явки, так как совсем недавно прошли президентские выборы. "Нынешняя кампания невольно попадает в тень той, которая закончилась. Это будет работать в минус по явке",- отметил эксперт.