Явка на дополнительных выборах в госсобрание Марий Эл составила 32%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. В голосовании на дополнительных выборах депутатов государственного собрания Марий Эл шестого созыва приняли участие 32% избирателей, сообщает центральная избирательная комиссия республики.

В воскресенье довыборы в госсобрание Марий Эл проходили на 65 избирательных участках. Общая численность избирателей, зарегистрированных на территории одномандатных избирательных округов № 8, 19, 26 республики, составляет 68 526 человек.

"В среднем по Республике Марий Эл на дополнительных выборах депутатов государственного собрания явка избирателей составила 32,02% от числа избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования", — говорится в сообщении.

Для обеспечения гласности на большинстве избирательных участков присутствовали представители кандидатов и избирательных объединений, выдвинувших этих кандидатов. В общей сложности на избирательных участках республики присутствовали 139 наблюдателей и 82 члена комиссии с правом совещательного голоса, уточнили в избиркоме.

Обращений о нарушениях избирательного законодательства в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления окружными избирательными комиссиями протоколов о результатах выборов, в ЦИК Марий Эл не поступало, отмечается в сообщении.

На выборах президента РФ в марте 2018 года явка избирателей на участки в Марий Эл составила 66,43%. В единый день голосования 10 сентября 2017 года, когда жители республики выбрали нового руководителя Марий Эл, явка составила 43,6%.