В Марий Эл стартовали довыборы в Госсобрание республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Началось голосование на дополнительных выборах депутатов Государственного собрания Республики Марий Эл шестого созыва, сообщает центральная избирательная комиссия республики.
На 13 избирательных участках, расположенных в городе Йошкар-Оле, на дополнительных выборах депутата Государственного собрания Республики Марий Эл по Гомзовскому одномандатному избирательному округу № 8 и депутата Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" по Ураевскому одномандатному избирательному округу № 12 избиратели смогут проголосовать с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2017).
На 65 избирательных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Данная технология впервые была применена на досрочных выборах главы Республики Марий Эл в сентябре 2017 года, а также применялась на территории республики на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Избирательные участки завершат свою работу в 20.00.