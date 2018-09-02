В Марий Эл стартовали довыборы в Госсобрание республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Началось голосование на дополнительных выборах депутатов Государственного собрания Республики Марий Эл шестого созыва, сообщает центральная избирательная комиссия республики.

"Довыборы депутатов Государственного собрания Республики Марий Эл шестого созыва пройдут по трем округам. На три мандата в трех округах выдвинуто 12 кандидатов. Кроме того, на 2 сентября назначены дополнительные выборы депутата Собрания депутатов города Йошкар-Ола шестого созыва по Ураевскому одномандатному избирательному округу № 12", — говорится в сообщении ЦИК РМЭ.

На 13 избирательных участках, расположенных в городе Йошкар-Оле, на дополнительных выборах депутата Государственного собрания Республики Марий Эл по Гомзовскому одномандатному избирательному округу № 8 и депутата Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" по Ураевскому одномандатному избирательному округу № 12 избиратели смогут проголосовать с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2017).

На 65 избирательных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Данная технология впервые была применена на досрочных выборах главы Республики Марий Эл в сентябре 2017 года, а также применялась на территории республики на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Избирательные участки завершат свою работу в 20.00.