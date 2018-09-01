Песков подтвердил участие Путина в Восточноазиатском саммите

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в Восточноазиатском саммите в Сингапуре, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, поедет ли Путин на Восточноазиатский саммит.

В Сингапуре 14-15 ноября состоится Восточноазиатский саммит (ВАС). ВАС был создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.