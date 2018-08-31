В ЦИК России разъяснили процедуру замещения депутатского мандата Кобзона

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутатский мандат Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни после продолжительной болезни, может быть передан следующему кандидату из федерального списка "Единой России", либо партия может воспользоваться своим правом и определить другого кандидата, пояснила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

В ответ на просьбу разъяснить процедуру замещения вакантного мандата секретарь ЦИК напомнила, что он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия", был первым в региональной группе №4 этого списка (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область).

"Вопрос досрочного прекращения полномочий в ведении Госдумы, затем в течение 14 дней после принятия Госдумой решения партия может предложить другую кандидатуру", — сказала Гришина.

Если партия в течение двух недель не воспользуется этим правом определить кандидата, которому будет передан мандат, он перейдет следующему по очереди кандидату в соответствующей региональной группе, уточнила она.