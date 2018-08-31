Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит иск о снятии Собянина с выборов мэра

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит по существу административный иск Вадима Кумина о снятии действующего столичного мэра Сергея Собянина на предстоящих выборов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По мнению Кумина, глава города использует должностное положение в ходе предвыборной гонки и нарушает принцип равенства кандидатов. Как заявил юридический представитель Кумина Мухамед Биджев, Собянин также использует подконтрольные городу СМИ, которые позволяют ему постоянно быть в информационном поле.

В избирательном штабе Собянина не согласны с иском Кумина о нарушении правил избирательной кампании и готовы в суде отстаивать отсутствие нарушений в избирательной кампании кандидата.

"Заседание назначено на 3 сентября на 12.00", — сказала она.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".