МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует в середине сентября провести переговоры в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом и поучаствовать в закрытии перекрестного Года РФ и Германии, сообщил российский дипломатический источник.

"Планируется визит главы МИД РФ в Берлин на закрытие перекрестного Года культуры РФ и Германии, а также переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом", — сказал источник, отвечая на вопрос о том, состоится ли визит Лаврова в Германию в середине сентября.