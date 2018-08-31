Россия и Эритрея будут укреплять сотрудничество в ОЗХО

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Россия и Эритрея будут укреплять сотрудничество на международных площадках, в том числе в ОЗХО, чтобы не допустить отклонения от конвенции о запрещении химоружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил глава российского МИД, по региональным и глобальным делам позиции двух стран в большинстве случаев совпадают, в остальных — очень близки.
"И Россия, и Эритрея выступают последовательно за выстраивание межгосударственного общения на основе международного права при уважении самобытности всех народов, их естественного стремления самостоятельно определять свою судьбу", — добавил Лавров.