Россия и Эритрея будут укреплять сотрудничество в ОЗХО

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Россия и Эритрея будут укреплять сотрудничество на международных площадках, в том числе в ОЗХО, чтобы не допустить отклонения от конвенции о запрещении химоружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем укреплять координацию действий, которая уже налажена в ООН и на других международных площадках, включая Организацию по запрещению химического оружия, где мы выступаем с единых позиций против того, чтобы извращать деятельность этого важного международного органа, и (за то, чтобы — ред.) не допускать отклонений от тех принципов, которые были согласованы в рамках конвенции о запрещении химического оружия", — заявил министр после встречи со своим эритрейским коллегой.

Как отметил глава российского МИД, по региональным и глобальным делам позиции двух стран в большинстве случаев совпадают, в остальных — очень близки.

"И Россия, и Эритрея выступают последовательно за выстраивание межгосударственного общения на основе международного права при уважении самобытности всех народов, их естественного стремления самостоятельно определять свою судьбу", — добавил Лавров.