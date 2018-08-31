Контакты России и США по линии МИД и военных продолжаются, заявил Лавров

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Контакты России и США по линии МИД и Минобороны продолжаются, но их желательно наращивать в интересах решения международных проблем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"(Контакты РФ и США по линии МИД и Минобороны) они осуществляются, была достигнута договоренность эти контакты продолжать и, желательно, наращивать в интересах решения тех проблем, которые, прежде всего, зависят от достижения договоренностей между РФ и США", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи.

Он напомнил, что по линии МИД проходили встречи с экс-госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и нынешним главой Госдепа Майком Помпео.