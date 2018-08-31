МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин в 2015 году говорил украинскому коллеге Петру Порошенко фразу о том, что может раздавить украинскую армию, как об этом написано в мемуарах бывшего главы Франции Франсуа Олланда. При этом Песков подчеркнул, что Путин имеет жесткую позицию в вопросе поддержки русского населения.

"Нет, я практически был на всех переговорах, я не слышал такой фразы",- сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать мемуары бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Там написано, что Путин якобы говорил Порошенко, что Россия может раздавить украинскую армию.

Песков при этом напомнил, что российский лидер готов поддержать русское население в любой точке мира. "Путин всегда занимает весьма жесткую однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее. Это последовательная политика президента России, он поддерживает русских в любой точке мира", — отметил Песков.