Явка на выборах в Москве будет выше традиционной, считают политологи

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Явка на выборах мэра Москвы и губернатора Подмосковья 9 сентября превысит прошлые показатели, которые увеличатся за счет возможности проголосовать по месту фактического проживания и организации загородных избирательных участков для москвичей, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы. Ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов для участия в выборах губернатора: от Партии Роста — Борис Надеждин, от "Справедливой России" — Игорь Чистюхин, от "Единой России" — действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, от КПРФ — Константин Черемисов, от "Альянса зеленых" — Лилия Белова и от ЛДПР — Кирилл Жигарев.

Традиционная явка и прибавка

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что явка и по Москве и области в этом электоральном цикле, скорее всего, превысит результаты прошлых выборов. "Я считаю, что явка на этих выборах в Москве будет выше, чем обычно. Обычно она составляет 35%, в этот раз это будет за 40%, скорее всего. Но ожидать высокой явки, как на президентских выборах, я бы не стал, потому что это все-таки региональные выборы, у нас традиционно интерес к ним маловат", — пояснил политолог.

Председатель Института социальных и экономических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский отмечает, что у Москвы — естественный и постоянно фиксируемый уровень явки для выборов городского уровня. "Он традиционно находится в интервале от 22-25% до 32%. Аналогичной, скорее всего, будет явка и в этот раз", — прогнозирует эксперт.

Он пояснил, что явка в Московской области обычно несколько выше, чем в самой столице. "Конечно, могут быть и локальные всплески явки, в частности, в тех районах и городах, где ранее отмечался рост протестной активности", — считает Бадовский.

Мухин согласился с коллегой в том, что протестная активность увеличит интерес к выборам, однако, по его мнению, явка в Подмосковье будет меньше, чем в Москве.

Член СПЧ Леонид Поляков также прогнозирует явку в пределах от традиционных 35% до 40%. "Ожидать более массового прихода на выборы 9 сентября вряд ли стоит. Тут скажется фактор дачного сезона. Решение Москвы продлить выборы до 22 часов может помочь, конечно, явке… Не исключено, что здесь будет какая-то прибавка, что-нибудь в районе 5%. Но больше 35-40%? Повторюсь, этот тот предел, за который обычно на региональных выборах никто не выходит. Для региональных выборов это хорошая явка", — подчеркнул политолог.

Мобильный избиратель и загородные участки

По мнению Мухина, на повышение явки и гражданской сознательности сыграют и такие новшества кампании, как выносные избирательные участки, которые организованы в области по месту массового скопления дачников, и возможность проголосовать по месту фактического пребывания.

"С одной стороны, подобного рода новации вызывают у оппонентов основных кандидатов скепсис и зависть, потому что эти ребята не додумались до такого, а с другой стороны, это делает избирательный процесс более интенсивным, что, в конечном итоге, отражается на повышении уровня гражданской сознательности у населения", — считает эксперт.

Бадовский пояснил, что механизмы мобильного избирателя и дачных участков выполняют свою главную функцию — обеспечить дополнительные возможности гражданам реализовать их избирательные права. "Власть обязана обеспечивать именно это — широкие возможности реализации гражданских прав. Воспользуются этим люди или нет, это уже их личное дело и право. Но ещё раз подчеркну — эти механизмы очень эффективно работают именно на максимально широкое информирование о выборах", — убежден политолог.

Избиратели, желающие 9 сентября проголосовать по месту фактического нахождения в пределах региона, а не на том участке, к которому они прикреплены по месту регистрации, могли с 25 июля подать соответствующее заявление в территориальный избирком, МФЦ или через портал госуслуг, а с 29 августа — в любую участковую избирательную комиссию. Подача заявлений о включении в список избирателей на другом участке возможна в рамках механизма "мобильный избиратель", который заменил открепительные удостоверения; прием таких заявлений продлится до 5 сентября включительно.

Законопроект о создании загородных избирательных участков был внесен Собяниным. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени. Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Шансы оппозиции



По мнению Полякова, конкуренты Собянина и Воробьева "рассыпаны и сами между собой ведут борьбу".

"Конечно, оппозиция наберет какие-то проценты на выборах, но то, что и Собянин, и Воробьев практически гарантированно одержат победу в первом туре – это очевидно. Вообще сама идея создания некоего антисобянинского или антиворобьевского единого политического фронта труднореализуема, потому что в этом случае оппозиция должна сойтись на какой-то одной платформе, а выработать единый подход разнородной оппозиции вряд ли удастся", — считает эксперт.

Мухин также отмечает, что ни в Москве, ни в области оппозиционные силы не выдвинули более-менее ярких представителей, ограничившись "либо статистами, либо весьма странными персонажами".

"Я понимаю, им не хочется тратить деньги на пустые усилия, потому что понятно, что Воробьев и Собянин побеждают, но это немножко нечестно по отношению к избирателю. Это пренебрежение интересами избирателей – понятно, что проиграют, но сам процесс должен быть соревновательным, и, в конце концов, грамотная и насыщенная избирательная кампания — это часть политической жизни региона. Игнорируя эту часть, оппозиционные силы тем самым выводят себя за рамки политического процесса, и это в дальнейшем отражается уже на их политическом статусе. Поэтому то, что произошло, коммунистам и эсерам чести не сделало", — говорит политолог.

Эксперт считает, что сильного кандидата по Москве выставила только ЛДПР. "В некоторых кругах его считают преемником Владимира Жириновского. Поэтому здесь я умышленно не назвал ЛДПР. Потому что Михаил Дегтярев ведет грамотную кампанию, но в пределах тех рамок, которые в ЛДПР для него поставили", — пояснил Мухин.

При этом Бадовский отмечает, что, говоря о выборах мэра Москвы и оппонентах Собянина, нужно учитывать специфику этих выборов и городского электорального цикла.

"Собянин объективно имеет на сегодняшний день доминирующие политические позиции и поддержку избирателей в городе. Поэтому для всех оппозиционных политических сил эти выборы очень важны, в первую очередь, с точки зрения подготовки к наиболее важным для различных политических партий и многих городских политиков выборам в Мосгордуму в следующем году", — подытожил политолог.