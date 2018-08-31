Путин поздравил президента Киргизии c Днем независимости республики

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему киргизскому коллеге Сооронбаю Жээнбекову, выразив уверенность в укреплении стратегического партнерства в рамках ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами в интересах народов России и Киргизии, в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности.
Киргизия отмечает День независимости 31 августа.